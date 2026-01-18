Sortie en kayak de mer Découverte du delta de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon Maison de la nature Rue du port Le Teich

Sortie en kayak de mer Découverte du delta de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon

Maison de la nature Rue du port Accueil de la réserve Ornithologique Le Teich Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Début : 2026-02-17

fin : 2026-05-14

2026-02-17 2026-03-18 2026-04-06 2026-04-18 2026-05-14 2026-07-16 2026-08-02 2026-09-13

Une balade atypique en kayak de mer qui vous permettra de découvrir la Leyre et le Bassin d’Arcachon autrement

Accompagné d’un guide vous partez pour environ 4h d’activité pour découvrir le Delta et ses paysages variés.

La navigation se fait depuis la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon au Teich vers le Bassin, puis grâce à la marée vous remontez en direction de Biganos et la forêt pour redescendre vers le Teich au travers de la roselière. La navigation est d’environ 2h30 avec une prise en charge de 4h (plusieurs pauses aménagées pour découvrir le milieu ou prendre le pique-nique). .

