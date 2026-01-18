Kayak de mer à l’île aux oiseaux ou à la dune du Pilat Maison de la Nature Rue du port Le Teich

Kayak de mer à l’île aux oiseaux ou à la dune du Pilat

Maison de la Nature Rue du port Accueil réserve ornithologique Le Teich Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-12 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-28 2026-10-31

Venez visiter ou revisiter les plus grands sites du bassin d’Arcachon en véritable kayak de mer.

Accompagné par un professionnel, cette approche par l’eau vous offrira un nouveau point de vue au plus prés des cabanes tchanquées , du banc d’Arguin ou de la dune du Pyla.

Ces sorties se déroulent en hors saison pour profiter au maximum du cadre et éviter la surfréquentation.

Durée 4h00 environ. .

Maison de la Nature Rue du port Accueil réserve ornithologique Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

