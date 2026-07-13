Atelier nature Herbier cyanotype Nolay
samedi 25 juillet 2026 · Nolay
Informations pratiques
Nolay
Atelier nature Herbier cyanotype
Nolay Nièvre
Tarif : 64 – 64 – 75 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Au cours d’un atelier de groupe, venez récolter vos plantes, réaliser votre composition végétale sur un papier ou un sac de coton enduit d’un composé photo-réactif et suivre l’effet de la lumière.
Révélé par l’eau, votre herbier cyanotype sera la première pierre d’un herbier de la flore de votre jardin ou de votre balade forestière favorite.
Vous pourrez l’enrichir à loisir de retour chez vous en perfectionnant cette technique simple qui permet de peindre avec la lumière.
Inscriptions sur https://natureaucoeur.com/herbier-cyanotype/ .
Nolay 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier nature Herbier cyanotype
L’événement Atelier nature Herbier cyanotype Nolay a été mis à jour le 2026-03-31 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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