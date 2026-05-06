Atelier Nature- Impression Végétale Résidence Les Mèlezes Oz
Atelier Nature- Impression Végétale Résidence Les Mèlezes Oz lundi 6 juillet 2026.
Oz
Atelier Nature- Impression Végétale
Résidence Les Mèlezes Espace Animation Oz Isère
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Venez découvrir une technique étonnante où les végétaux se transforment en empreintes poétiques sur le tissu ou le papier !
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Résidence Les Mèlezes Espace Animation Oz 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 78 01 info@oz3300.com
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English :
Come and discover an astonishing technique that transforms plants into poetic prints on fabric or paper!
L’événement Atelier Nature- Impression Végétale Oz a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme d’Oz 3300
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