Atelier Nature- Impression Végétale Résidence Les Mèlezes Oz

Oz

Atelier Nature- Impression Végétale

Résidence Les Mèlezes Espace Animation Oz Isère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez découvrir une technique étonnante où les végétaux se transforment en empreintes poétiques sur le tissu ou le papier !

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Résidence Les Mèlezes Espace Animation Oz 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 78 01 info@oz3300.com

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English :

Come and discover an astonishing technique that transforms plants into poetic prints on fabric or paper!

L’événement Atelier Nature- Impression Végétale Oz a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme d’Oz 3300