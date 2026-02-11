Oisans Trail Tour Oz
Oisans Trail Tour Oz vendredi 17 juillet 2026.
Oisans Trail Tour
Place de l’Olmet Oz Isère
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
2026-07-17
L’Oisans Trail Tour, c’est 5 stations qui se sont unies pour créer un parcours inédit et ainsi faire profiter de leurs coins sauvages à aux coureurs !
Place de l’Olmet Oz 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 78 01 info@oz3300.com
English : Oisans Trail Tour
The Oisans Trail Tour consists of 5 resorts that have joined forces to create a unique route to give runners the chance to enjoy their wild corners!
