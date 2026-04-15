Brélès

Atelier nature Les petites bêtes du château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Lors de cet atelier, venez découvrir les animaux qui vivent dans les jardins du château. Au programme, observation et pêche des petites bêtes dans le lavoir, jeu sur les insectes et grand jeu des abeilles. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English : Atelier nature Les petites bêtes du château

L’événement Atelier nature Les petites bêtes du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE