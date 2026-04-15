Atelier nature Les petites bêtes du château Brélès
Atelier nature Les petites bêtes du château Brélès mercredi 19 août 2026.
Brélès
Atelier nature Les petites bêtes du château
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Lors de cet atelier, venez découvrir les animaux qui vivent dans les jardins du château. Au programme, observation et pêche des petites bêtes dans le lavoir, jeu sur les insectes et grand jeu des abeilles. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier nature Les petites bêtes du château
L’événement Atelier nature Les petites bêtes du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Brélès (Finistère)
- Circuit VTT n°12 Lanildut Portsall Lampaul-Ploudalmézeau Brélès Brélès Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°25 Les menhirs de la sorcière Brélès Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°24 Le château de Kergroadez Brélès Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°23 Le circuit de l’Aber Brélès Finistère 1 mai 2026
- Visite libre du parc, Château et parc de Kergroadez, Brélès 5 juin 2026