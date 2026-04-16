La Visite nocturne aux chandelles Brélès
La Visite nocturne aux chandelles Brélès vendredi 31 juillet 2026.
Brélès
La Visite nocturne aux chandelles
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:30:00
fin : 2026-07-30 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Un moment magique s’offre à vous marchez dans les jardins balisés de bougies, parcourez les salles du château à la lumière des chandeliers, où vous croiserez artistes, conteurs et musiciens. Laissez vous porter par l’ambiance de la grande époque. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : La Visite nocturne aux chandelles
L’événement La Visite nocturne aux chandelles Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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