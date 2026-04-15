Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès

Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès dimanche 2 août 2026.

Adresse : Château de Kergroadez

Ville : 29810 Brélès

Département : Finistère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Brélès

Visite conférence les différentes vies de Kergroadez

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Michel Le Vaillant, Professeur d’histoire et Président de l’association les Amis de Kergroadez vous propose, à travers un tout nouvel itinéraire, de partir à la découverte de l’art de vivre au XVIIe siècle en vous plongeant dans le quotidien de cette grande bâtisse, témoin remarquable de l’histoire du Léon et de la Bretagne.   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite conférence les différentes vies de Kergroadez

L’événement Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Brélès (Finistère)