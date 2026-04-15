Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès
Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès dimanche 2 août 2026.
Brélès
Visite conférence les différentes vies de Kergroadez
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02 16:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Michel Le Vaillant, Professeur d’histoire et Président de l’association les Amis de Kergroadez vous propose, à travers un tout nouvel itinéraire, de partir à la découverte de l’art de vivre au XVIIe siècle en vous plongeant dans le quotidien de cette grande bâtisse, témoin remarquable de l’histoire du Léon et de la Bretagne. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : Visite conférence les différentes vies de Kergroadez
L’événement Visite conférence les différentes vies de Kergroadez Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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