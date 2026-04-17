Brélès

Récital de piano Château de Kergroadez

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Merwan Mazloum est né le 4 octobre 2001 à Strasbourg et a commencé l’apprentissage du piano à l’âge de 4 ans. Entré à 9 ans au conservatoire de Strasbourg, il étudie actuellement en 3e année de licence à la HEAR dans la classe d’Amy Lin. Il a également participé à de nombreuses masterclasses avec des pianistes tels que Cyprien Katsaris, Jean-Philippe Collard ou Jan Michiels.

Merwan Mazloum a remporté plusieurs prix, dont celui de l’Académie musicale de France ou encore le prix de musique de chambre de l’ABRAPA.

Il se produit régulièrement en concert à Strasbourg en interprétant des œuvres majeures du répertoire pianistique, notamment à la Paroisse Saint-Guillaume. En 2019, il a été invité à jouer comme soliste avec l’orchestre de la HEAR de Strasbourg et s’est produit en récital à l’Ambassade d’Autriche de Strasbourg, ou encore à la Musikhochschule de Freiburg où il a obtenu la bourse d’études Ernst Seidel Stiftung. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43

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English : Récital de piano Château de Kergroadez

L’événement Récital de piano Château de Kergroadez Brélès a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE