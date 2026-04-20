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Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet

Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet vendredi 7 août 2026.

Adresse : 1 La Vallée

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Conquet

Atelier nature sculpture sur bois Pistage

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Atelier sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité; entre temps de pratique et temps de balade pour découvrir le milieu qui nous entoure et partir à la rencontre de ses habitants à travers le pistage.   .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80 

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English :

L’événement Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE

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