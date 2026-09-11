Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Autun
mercredi 28 octobre 2026 · Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue · Autun
Informations pratiques
Autun
Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application
Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:00:00
Date(s) :
2026-10-28
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Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application
L’événement Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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