Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Mairie, Place Charles de Gaulle Épinac
mercredi 14 octobre 2026 · Mairie, Place Charles de Gaulle · Épinac
Informations pratiques
Épinac
Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application
Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:30:00
fin : 2026-10-14 15:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Marre des appels publicitaires ou frauduleux ? Découvrez comment les limiter ou les bloquer facilement grâce à une application gratuite. .
Mairie, Place Charles de Gaulle Espace France services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application
L’événement Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Épinac a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Épinac (Saône-et-Loire)
- Atelier d’information comment adapter son logement ? Épinac 16 septembre 2026
- Le Prieuré du Val Saint Benoît, Prieuré du Val Saint-Benoît, Épinac 18 septembre 2026
- Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie, Place Charles de Gaulle Épinac 27 octobre 2026
- Permanences et conseils pour vos projets de rénovation place Charles de Gaulle Épinac 10 novembre 2026
- Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie, Place Charles de Gaulle Épinac 8 décembre 2026