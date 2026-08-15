Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Mairie Igornay

Informations pratiques

Igornay

Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application

Mairie 31 Route de la Drée Igornay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-19 15:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Marre des appels publicitaires ou frauduleux ? Découvrez comment les limiter ou les bloquer facilement grâce à une application gratuite. .

Mairie 31 Route de la Drée Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application

L’événement Atelier numérique Appels téléphoniques indésirables sur son smartphone les gérer et les bloquer à l’aide d’une application Igornay a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)