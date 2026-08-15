Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie Igornay
lundi 5 octobre 2026 · Mairie · Igornay
Informations pratiques
Igornay
Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir
Mairie 31 Route de la Drée Igornay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-05 16:30:00
Date(s) :
2026-10-05
Lors de cet atelier, découvrez les réflexes essentiels pour reconnaître les tentatives d’escroquerie et protéger vos données personnelles. .
Mairie 31 Route de la Drée Igornay 71540 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir
L’événement Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Igornay a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)