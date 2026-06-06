Atelier numérique casque VR et robots Pont Royal Clamerey

Clamerey

Atelier numérique casque VR et robots

Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Découverte d’un casque de réalité virtuelle (à partir de 6 ans) et atelier robotique (à partir de 3 ans), animé par Julie, conseillère numérique à la CCTA.

Sans réservation .

Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Atelier numérique casque VR et robots

L’événement Atelier numérique casque VR et robots Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois