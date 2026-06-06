Atelier numérique casque VR et robots Pont Royal Clamerey
Atelier numérique casque VR et robots Pont Royal Clamerey mercredi 19 août 2026.
Clamerey
Atelier numérique casque VR et robots
Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Découverte d’un casque de réalité virtuelle (à partir de 6 ans) et atelier robotique (à partir de 3 ans), animé par Julie, conseillère numérique à la CCTA.
Sans réservation .
Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Atelier numérique casque VR et robots
L’événement Atelier numérique casque VR et robots Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
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