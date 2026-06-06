Découverte Zumba Pont-Royal Clamerey
Découverte Zumba Pont-Royal Clamerey mardi 28 juillet 2026.
Clamerey
Découverte Zumba
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18
Bougez, dansez et dépensez-vous dans une ambiance de folie !
Une véritable fête fitness où la bonne humeur est garantie avec Loly !
A partir de 6 ans, sans réservation .
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Découverte Zumba
L’événement Découverte Zumba Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
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