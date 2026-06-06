Découverte Zumba Pont-Royal Clamerey

Clamerey

Découverte Zumba

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

Bougez, dansez et dépensez-vous dans une ambiance de folie !

Une véritable fête fitness où la bonne humeur est garantie avec Loly !

A partir de 6 ans, sans réservation .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Découverte Zumba

L’événement Découverte Zumba Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois