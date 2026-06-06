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Découverte Zumba Pont-Royal Clamerey

Découverte Zumba Pont-Royal Clamerey mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Pont-Royal

Adresse : Halte fluviale

Ville : 21390 Clamerey

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Clamerey

Découverte Zumba

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

Bougez, dansez et dépensez-vous dans une ambiance de folie !
Une véritable fête fitness où la bonne humeur est garantie avec Loly !

A partir de 6 ans, sans réservation   .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96  contact@terres-auxois.fr

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English : Découverte Zumba

L’événement Découverte Zumba Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois

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