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Tournoi numérique Pont Royal Clamerey

Tournoi numérique Pont Royal Clamerey mercredi 12 août 2026.

Lieu : Pont Royal

Adresse : Halte fluviale

Ville : 21390 Clamerey

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamerey

Tournoi numérique

Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Ateliers sous forme de mini jeux pour apprendre en s’amusant les premières connexions numériques qui sera le meilleur ?
Animé par Julie, conseillère numérique à la CCTA
A partir de 7 ans Durée 1h30 à 2h
Sur réservation   .

Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96  contact@terres-auxois.fr

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English : Tournoi numérique

L’événement Tournoi numérique Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois

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