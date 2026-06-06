Tournoi numérique Pont Royal Clamerey
Tournoi numérique Pont Royal Clamerey mercredi 12 août 2026.
Clamerey
Tournoi numérique
Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Ateliers sous forme de mini jeux pour apprendre en s’amusant les premières connexions numériques qui sera le meilleur ?
Animé par Julie, conseillère numérique à la CCTA
A partir de 7 ans Durée 1h30 à 2h
Sur réservation .
Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Tournoi numérique
L’événement Tournoi numérique Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
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