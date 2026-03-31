Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit
mardi 24 novembre 2026 · Communauté de Communes Côte d’Émeraude · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 10:00:00
fin : 2026-11-24 12:00:00
Date(s) :
2026-11-24
La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose de nouveaux ateliers numériques le dernier mardi de chaque mois !
Atelier du jour communiquer avec WhatsApp.
Sur inscription auprès de France services au 02.57.11.01.13 ou france.services@cote-emeraude.fr
Gratuit. .
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13
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English :
L’événement Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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