Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 10:00:00

fin : 2026-11-24 12:00:00

Date(s) :

2026-11-24

La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose de nouveaux ateliers numériques le dernier mardi de chaque mois !

Atelier du jour communiquer avec WhatsApp.

Sur inscription auprès de France services au 02.57.11.01.13 ou france.services@cote-emeraude.fr

Gratuit. .

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13

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English :

L’événement Atelier numérique Communiquer avec WhatsApp Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme