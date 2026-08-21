Atelier numérique : Débuter sur WordPress, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan

Informations pratiques

Atelier numérique : Débuter sur WordPress Lundi 28 septembre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T16:00:00+02:00

#5 Programme de l’atelier : « Débuter sur WordPress »

Programme de la matinée :

Découvrez les bases de l’interface pour gérer son site vitrine. Développez des compétences pour mettre en place un site internet vitrine et présenter votre entreprise et votre activité.

Programme de l’après midi :

Apprenez à utiliser Woo-commerce pour vendre vos produits ou services depuis votre site internet. Et découvrez les bases du référencement de votre site internet.

En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Dordogne.

Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

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Découvrir l’interface WordPress et ses enjeux, ses fonctionnalités et son IA pour créer un site vitrine et un site e-commerce.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon