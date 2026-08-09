Informations pratiques

Mussidan

Jeux libres

1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Jeux libres (piscine olympique à balles, mini-mur d’escalade,etc) pour enfants -4 ans avec accompagnant de 9h30 à 11h30, relais petite enfance.

Gratuit. Inscr obligatoire: 06 95 13 47 77. RPE .

1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77

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English : Jeux libres

L’événement Jeux libres Mussidan a été mis à jour le 2026-08-09 par Vallée de l’Isle en Périgord