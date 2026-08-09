AGENDA · Mussidan
Jeux libres Mussidan
mercredi 9 septembre 2026 · Mussidan
Informations pratiques
Mussidan
Jeux libres
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Jeux libres (piscine olympique à balles, mini-mur d’escalade,etc) pour enfants -4 ans avec accompagnant de 9h30 à 11h30, relais petite enfance.
Gratuit. Inscr obligatoire: 06 95 13 47 77. RPE .
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77
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English : Jeux libres
L’événement Jeux libres Mussidan a été mis à jour le 2026-08-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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