Atelier numérique Isleco Douzillac
Atelier numérique Isleco Douzillac mardi 16 juin 2026.
Douzillac
Atelier numérique
Isleco 6 rue des Granges Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16 17:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.
14h-17h, salle IsleCo
Sur réservation
IsleCo 05 53 82 59 09
Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.
14h-17h, salle IsleCo
Sur réservation
IsleCo 05 53 82 59 09 .
Isleco 6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09
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English : Atelier numérique
Get to grips with a new computer or smartphone, learn to better master software or resolve a bug.
2pm-5pm, IsleCo room
On reservation
IsleCo 05 53 82 59 09
L’événement Atelier numérique Douzillac a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
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