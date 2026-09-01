Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos Mairie Saint-Jean-de-Trézy

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Trézy

Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos

Mairie 1 Place du Vieux Pressoir Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Découvrez comment l’intelligence artificielle s’invite dans notre quotidien et apprenez à mieux comprendre son fonctionnement, ses usages et ses limites. .

Mairie 1 Place du Vieux Pressoir Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos

L’événement Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)