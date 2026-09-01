Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos Mairie Saint-Jean-de-Trézy
mercredi 16 septembre 2026 · Mairie · Saint-Jean-de-Trézy
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Trézy
Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos
Mairie 1 Place du Vieux Pressoir Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Découvrez comment l’intelligence artificielle s’invite dans notre quotidien et apprenez à mieux comprendre son fonctionnement, ses usages et ses limites. .
Mairie 1 Place du Vieux Pressoir Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos
L’événement Atelier numérique Intelligence artificielle (générative, image…) généralités, détails et démos Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Jean-de-Trézy (Saône-et-Loire)
- Le Petit Marché-Café du Bât de l’âne Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy 27 septembre 2026
- Scène Micro ouvert Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy 27 septembre 2026