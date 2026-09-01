Le Petit Marché-Café du Bât de l’âne Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre du Bât de l'âne · Saint-Jean-de-Trézy
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Trézy
Le Petit Marché-Café du Bât de l’âne
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-11-29 13:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29
Le marché et le café associatif reprennent du service à compter chaque dernier dimanche du mois de mars à novembre. Les producteurs présents sont les suivants:
– La ferme des Mirande (Maraichage / Varennes Le Grand)
– Au pain levé (pain artisanal / Sampigny Les Maranges)
– Le moulin Madame (pâtes et farine artisanale)
– Le verger des familles (fruits / Nolay) .
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 57 15 50 laetitia.lesenclumes@gmail.com
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English : Le Petit Marché-Café du Bât de l’âne
L’événement Le Petit Marché-Café du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-03-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)