Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Sur ordinateur ou smartphone, protégez vous contre la cybermalveillance et découvrez les bonnes astuces pour rester protéger. Sur inscription, +13ans, gratuit

Atelier numérique (Débutant) / Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques

Heure 15h-16h

Public +13ans

Descriptif Sur ordinateur ou smartphone, protégez vous contre la cybermalveillance et découvrez les bonnes astuces pour rester protéger.

Modalité Sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques

Whether on a computer or smartphone, protect yourself against cyber threats and discover useful tips for staying safe. Registration required; ages 13 and up; free

L’événement Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cœur Haute Lande