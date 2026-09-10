Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Sur ordinateur ou smartphone, protégez vous contre la cybermalveillance et découvrez les bonnes astuces pour rester protéger. Sur inscription, +13ans, gratuit
Atelier numérique (Débutant) / Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques
Heure 15h-16h
Public +13ans
Descriptif Sur ordinateur ou smartphone, protégez vous contre la cybermalveillance et découvrez les bonnes astuces pour rester protéger.
Modalité Sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques
Whether on a computer or smartphone, protect yourself against cyber threats and discover useful tips for staying safe. Registration required; ages 13 and up; free
L’événement Atelier numérique Internet se protéger des virus, pubs et bonnes pratiques Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Cœur Haute Lande
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