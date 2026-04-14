Atelier numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Atelier numérique Jeudi 30 avril, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

A destination des débutant·es ou des personnes curieuses, les ateliers numériques sont conçus pour vous accompagner dans l’utilisation des outils. Chaque semaine, un thème différent est proposé.

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Atelier numérique