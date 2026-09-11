Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Autun

mardi 3 novembre 2026 · Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue · Autun

Informations pratiques

Autun

Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 17:30:00

fin : 2026-11-03 19:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Et si vous découvriez des alternatives aux services des GAFAM ? (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)

Navigateur, moteur de recherche, messagerie, bureautique… Explorez des outils libres, respectueux de votre vie privée et simples à utiliser au quotidien. .

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

L’événement Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)