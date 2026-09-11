UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Autun

Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Autun

mardi 3 novembre 2026 · Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue · Autun

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue
Adresse
Centre de Ressources Numériques
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 17:30:00
fin : 2026-11-03 19:30:00

Date(s) :
2026-11-03

Et si vous découvriez des alternatives aux services des GAFAM ? (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
Navigateur, moteur de recherche, messagerie, bureautique… Explorez des outils libres, respectueux de votre vie privée et simples à utiliser au quotidien.   .

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ?

L’événement Atelier numérique Open source, comment sortir des GAFAM ? Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)