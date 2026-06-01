Atelier numérique Orange, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier numérique Orange 2 – 30 juin, les mardis Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

️Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T10:30:00+02:00 – 2026-06-30T12:00:00+02:00

Que vous soyez débutant ou expert, Orange propose une gamme variée d’ateliers adaptés à tous les niveaux, afin de vous sensibiliser et de vous initier aux usages numériques sur smartphone.

Thématiques abordées :

– Débuter avec son appareil,

– Découvrir les réseaux sociaux,

– Éviter les arnaques en ligne,

– Sécuriser ses données personnelles,

– Mieux comprendre les usages numériques des adolescents,

– Introduction à l’Intelligence Artificielle…

Venez avec votre smartphone !

Atelier destiné aux personnes de 50 ans et +

Tous les mardis de JUIN (du 2 au 30 juin) de 10h30 à 12h

Maison de quartier la Bellangerais

️Gratuit, sur inscription

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]

Que vous soyez débutant ou expert, Orange propose une gamme variée d’ateliers adaptés à tous les niveaux, afin de vous sensibiliser et de vous initier aux usages numériques sur smartphone. atelier numérique