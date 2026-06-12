Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux mercredi 8 juillet 2026.

Périgueux

Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-08-26

(à partir de 8 ans)

Créer ses premiers circuits électriques et électroniques

Sur inscription au 05 53 45 65 45 ou mediatheque@perigueux.fr .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques

L’événement Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux