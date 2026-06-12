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Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux

Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux

Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-08-26

(à partir de 8 ans)

Créer ses premiers circuits électriques et électroniques

Sur inscription au 05 53 45 65 45 ou mediatheque@perigueux.fr   .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques

L’événement Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux

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