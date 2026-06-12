Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux
Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux mercredi 8 juillet 2026.
Périgueux
Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-08-26
(à partir de 8 ans)
Créer ses premiers circuits électriques et électroniques
Sur inscription au 05 53 45 65 45 ou mediatheque@perigueux.fr .
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques
L’événement Atelier numérique pour enfants créer ses premiers circuits électriques et électroniques Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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