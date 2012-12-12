Mimos (in) Bestiaire Vestiaire Le Palace, Rue Bodin Périgueux

Périgueux

Mimos (in) Bestiaire Vestiaire

Le Palace, Rue Bodin 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Le portrait symbolise une forme de nécessité à capturer, saisir une identité pourtant fuyante, à la représenter comme pour la garder vivante. Inspiré des œuvres de Cindy Sherman, Francesca Woodman ou encore des portraits d’Amedeo Modigliani entre autres, Portrait est un chemin entre apparition et disparition. Comme un musée de selfies, cette série de portraits mouvementés cherche à nous faire voyager entre instantanés et éternité, entre beauté et horreur. Quatre figures se jouent de leur image face au spectateur comme face au miroir. Du corps virtuel au corps de verre, le son et les gestes se métamorphosent, se distordent pour révéler des identités fractionnées.

Rebecca Journo revient au festival MIMOS après avoir marqué les esprits lors de la précédente édition avec son solo L’Epouse. .

Le Palace, Rue Bodin 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (in) Bestiaire Vestiaire

L’événement Mimos (in) Bestiaire Vestiaire Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux