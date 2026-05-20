Mimos (In) Timber L’Odyssée, Théâtre Périgueux

Périgueux

Mimos (In) Timber

L’Odyssée, Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01 21:15:00

Date(s) :

2026-07-01

La compagnie belge, accueillie lors de la saison 2023-2024 avec Flesh, revient à Périgueux avec son nouveau spectacle Timber ,le cri lancé par les bûcheron·nes avant la chute d’un arbre. Cette fois, la forêt devient terrain de jeu théâtral un espace hors norme, sauvage, oscillant entre utopie et cauchemar. Un lieu aujourd’hui gravement menacé, où le sol peut se dérober à tout instant.

Dans une forêt en voie d’extinction, les humains s’acharnent à se divertir plaisir, fun, aveuglement aussi. Mais jusqu’à quand ? Comment ne pas sombrer lorsque tout s’effondre ? Et à quoi s’accrocher pour rester vivant·es malgré tout ? D’une tentative de réintroduction animale à une pluie d’oiseaux morts, d’un stage de reconnexion à la nature à l’engloutissement du dernier arbre sur terre, Timber est un spectacle visuel et non verbal, une fable contemporaine qui interroge notre lien au vivant.

Dès 12ans .

L’Odyssée, Théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (In) Timber

L’événement Mimos (In) Timber Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux