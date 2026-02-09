Mimos (Autour du festival) Masterclass avec Alice Sundara de la compagnie DYPTIK La Visitation Périgueux

Périgueux

Mimos (Autour du festival) Masterclass avec Alice Sundara de la compagnie DYPTIK

La Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

La compagnie Dyptik propose un laboratoire chorégraphique, animé par la danseuse Alice Sundara.

À travers les mouvements, le rythme et la musique, les participant·e·s sont invité·e·s à expérimenter les gestes inspirés du processus chorégraphique de la pièce tout en laissant place à leur libre interprétation et imagination.

Cette masterclass allie technique, ressentis et recherche chorégraphique en traversant les émotions et les sensations qui composent Mirage (un jour de fête).

Pour les personnes ayant une pratique régulière de la danse

Dès 14 ans

Tarif 10 €

Réservation auprès de la billetterie .

La Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Autour du festival) Masterclass avec Alice Sundara de la compagnie DYPTIK

L’événement Mimos (Autour du festival) Masterclass avec Alice Sundara de la compagnie DYPTIK Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux