Périgueux

Mimos (Off) Au bord du corps

Square Jean Jaurès Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:50:00

fin : 2026-07-02 15:35:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Ce spectacle est un seul en scène intime et poétique qui questionne la relation que l’on peut avoir à son corps au travers des équilibres sur les mains, de la danse et du texte.

“Au bord du corps” se propose d’être cet “entre” pour une trentaine de minutes de la proximité, des sensations, des voix pour nommer, de la danse pour lâcher, des sons depuis l’intérieur du corps, d’autres de l’extérieur de nous, de la poésie, du cirque entre extra et ordinaire, sûrement un peu d’humour, peut-être beaucoup de prénoms.

Ce qu’il faut pour sentir qu’on est vivant·e et qu’on habite un corps, le nôtre. .

Square Jean Jaurès Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Off) Au bord du corps

L’événement Mimos (Off) Au bord du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux