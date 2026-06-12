Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 17 juin 2026.
Périgueux
Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Atelier numérique pour enfants
Sur inscription. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio
L’événement Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux 12 juin 2026
- Repair Café à La Maison 24 La Maison 24 Périgueux 13 juin 2026
- Journées européennes de l’archéologie Périgueux 13 juin 2026
- Découverte de la musique préhistorique Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux 13 juin 2026
- Voyage Musical Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 13 juin 2026