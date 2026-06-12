Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 17 juin 2026.

Périgueux

Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Atelier numérique pour enfants

Sur inscription. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio

L’événement Atelier numérique pour enfants Découvrir le robot Thymio Périgueux a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Communal de Périgueux