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AGENDA · Fontès

ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès

mercredi 8 juillet 2026 · Fontès

ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Adresse
1 Rue de l'Hôpital
Ville
34320 Fontès
Département
Hérault
Tarif

Fontès

ATELIER OMBRES CHINOISES

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!
Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!
Avec l’Espace de Vie Sociale itinérant Roul’Contact   .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

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English : ATELIER OMBRES CHINOISES

Dive into the world of imagination with our little shadow theater and create your own characters!

L’événement ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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