Informations pratiques

Fontès

ATELIER OMBRES CHINOISES

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!

Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!

Avec l’Espace de Vie Sociale itinérant Roul’Contact .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English : ATELIER OMBRES CHINOISES

Dive into the world of imagination with our little shadow theater and create your own characters!

L’événement ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS