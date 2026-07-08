ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès
mercredi 8 juillet 2026 · Fontès
Informations pratiques
Fontès
ATELIER OMBRES CHINOISES
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!
Plongez dans l’imaginaire grâce à notre petit théâtre d’ombres et créez vous-mêmes vos personnages!
Avec l’Espace de Vie Sociale itinérant Roul’Contact .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
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English : ATELIER OMBRES CHINOISES
Dive into the world of imagination with our little shadow theater and create your own characters!
L’événement ATELIER OMBRES CHINOISES Fontès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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