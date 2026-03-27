Atelier Origami

201 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier créatif dédié à la découverte de l origami, art ancestral japonais du pliage de papier

Atelier créatif dédié à la découverte de l origami, art ancestral japonais du pliage de papier. Cette activité ludique et conviviale permet aux participants de s initier aux techniques de pliage et de réaliser des créations florales. Un moment de partage accessible à tous pour développer sa créativité et repartir avec ses réalisations.

Inscription obligatoire avant le lundi 27 avril au soir.

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201 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

Creative workshop dedicated to the discovery of origami, the ancestral Japanese art of paper folding

L’événement Atelier Origami Cahors a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot