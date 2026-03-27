Atelier Origami Cahors
Atelier Origami Cahors mercredi 29 avril 2026.
Atelier Origami
201 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier créatif dédié à la découverte de l origami, art ancestral japonais du pliage de papier
Atelier créatif dédié à la découverte de l origami, art ancestral japonais du pliage de papier. Cette activité ludique et conviviale permet aux participants de s initier aux techniques de pliage et de réaliser des créations florales. Un moment de partage accessible à tous pour développer sa créativité et repartir avec ses réalisations.
Inscription obligatoire avant le lundi 27 avril au soir.
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201 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
Creative workshop dedicated to the discovery of origami, the ancestral Japanese art of paper folding
L’événement Atelier Origami Cahors a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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