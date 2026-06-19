Informations pratiques

Les Landes-Genusson

ATELIER ORIGAMI NATURE

Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

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Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60

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English :

L’événement ATELIER ORIGAMI NATURE Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne