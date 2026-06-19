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AGENDA · Les Landes-Genusson

ATELIER ORIGAMI NATURE Les Landes-Genusson

mardi 7 juillet 2026 · Les Landes-Genusson

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Cité des Oiseaux
Ville
85130 Les Landes-Genusson
Département
Vendée
Tarif

Les Landes-Genusson

ATELIER ORIGAMI NATURE

Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07

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Cité des Oiseaux Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 

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English :

L’événement ATELIER ORIGAMI NATURE Les Landes-Genusson a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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