Orgon

Atelier paléontologique Dégagement de fossiles

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 16h. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier paléontologique

Activité originale qui permet de s’initier au dégagement de véritables fossiles et de découvrir ainsi la biodiversité des Alpilles il y a 120 millions d’années. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Musée Urgonia à Orgon

Atelier paléontologique ❁ Gratuit

Atelier d’initiation au dégagement de fossiles

Activité originale qui permet de s’initier au dégagement de véritables fossiles et de découvrir ainsi la biodiversité des Alpilles il y a 120 millions d’années. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Musée Urgonia à Orgon .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paleontology workshop

An original activity that introduces visitors to the excavation of real fossils and the biodiversity of the Alpilles 120 million years ago. For adults and children aged 8 and over.

Musée Urgonia in Orgon

L’événement Atelier paléontologique Dégagement de fossiles Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles