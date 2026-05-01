Atelier paléontologique Dégagement de fossiles Orgon
Atelier paléontologique Dégagement de fossiles Orgon samedi 23 mai 2026.
Orgon
Atelier paléontologique Dégagement de fossiles
Samedi 23 mai 2026 de 14h à 16h. Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier paléontologique
Activité originale qui permet de s’initier au dégagement de véritables fossiles et de découvrir ainsi la biodiversité des Alpilles il y a 120 millions d’années. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Musée Urgonia à Orgon
Atelier paléontologique ❁ Gratuit
Atelier d’initiation au dégagement de fossiles
Activité originale qui permet de s’initier au dégagement de véritables fossiles et de découvrir ainsi la biodiversité des Alpilles il y a 120 millions d’années. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Musée Urgonia à Orgon .
Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Paleontology workshop
An original activity that introduces visitors to the excavation of real fossils and the biodiversity of the Alpilles 120 million years ago. For adults and children aged 8 and over.
Musée Urgonia in Orgon
L’événement Atelier paléontologique Dégagement de fossiles Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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