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AGENDA · Bédée

Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée Bédée

mercredi 10 février 2027 · Bédée

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Rue des Rosiers
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 10:00:00
fin : 2027-02-10 14:00:00

Date(s) :
2027-02-10

Le 10 février à 10h puis à 14h, LaCoustik accueille l’atelier parent-enfant autour de la création d’un paysage sonore dans le cadre de la saison culturelle.

Au travers des collectages de sons, des enregistrements de voix et des expérimentations sur différents instruments, les participants créent des plages musicales variées qui seront enregistrée en amont du spectacle Sieste musicale du samedi 20 mars.

Aucune pratique musicale n’est requise pour cet atelier.

Dès 6 ans.
Durée 1h30.
Gratuit.   .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté

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