Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée Bédée
mercredi 10 février 2027 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 10:00:00
fin : 2027-02-10 14:00:00
Date(s) :
2027-02-10
Le 10 février à 10h puis à 14h, LaCoustik accueille l’atelier parent-enfant autour de la création d’un paysage sonore dans le cadre de la saison culturelle.
Au travers des collectages de sons, des enregistrements de voix et des expérimentations sur différents instruments, les participants créent des plages musicales variées qui seront enregistrée en amont du spectacle Sieste musicale du samedi 20 mars.
Aucune pratique musicale n’est requise pour cet atelier.
Dès 6 ans.
Durée 1h30.
Gratuit. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Atelier parent-enfant Création paysage sonore Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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