AGENDA · Bédée
Bédée Brad’Tout Bédée
samedi 12 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Bédée Brad’Tout
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Braderie de Bédée organisée par l’APEEP (Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques) dans le centre de Bédée et rue de Rennes le samedi 12 septembre.
En parallèle, le Club de Loisirs Créatifs exposera ses œuvres à la salle des mariages. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Bédée Brad’Tout Bédée a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté
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