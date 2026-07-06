Informations pratiques

Bédée

Bédée Brad’Tout

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Braderie de Bédée organisée par l’APEEP (Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques) dans le centre de Bédée et rue de Rennes le samedi 12 septembre.

En parallèle, le Club de Loisirs Créatifs exposera ses œuvres à la salle des mariages. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Bédée Brad’Tout Bédée a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté