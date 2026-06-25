Informations pratiques

Le Monastère

Atelier Parent-Enfant

9 Avenue du Ségala Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La fête des couleurs !

Cet été, le Relais Petite Enfance Rêve avec moi propose tout au long du mois de juillet des ateliers parents-enfants sur les quatre communes du SIVU, dont Le Monastère.

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour d’activités ludiques et créatives adaptées aux tout-petits. Lors de cette matinée placée sous le signe des couleurs, les enfants pourront explorer, manipuler, créer et s’amuser à travers différentes expériences sensorielles et artistiques peinture, collage, jeux de tri, découvertes sensorielles et créations colorées.

Ces temps de rencontre sont également l’occasion de rencontrer d’autres familles, d’échanger avec l’éducatrice du relais et de profiter d’un temps convivial avec son enfant. .

9 Avenue du Ségala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 87 33 03 37 ram.reveavecmoi@gmail.com

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English :

A Festival of Colors!

L’événement Atelier Parent-Enfant Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)