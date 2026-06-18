Festival Sawa Africas Le Monastère
Festival Sawa Africas Le Monastère vendredi 10 juillet 2026.
Le Monastère
Festival Sawa Africas
31 avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Vendredi 10 et samedi 11 juillet Le Monastère
Festival Sawa Africas Festival Africain organisé par Je m’allie au Mali
10 juillet : Contes, jeux, marionnettes les après-midis à l’Abbaye
11 juillet : Concert à l’Abbaye
Repas africain (Chep) le samedi 11 juillet à partir de 19h, réservation très fortement conseillée Clôture des réservations le 3/07/26 L’ensemble des animations et concerts est gratuit, le festival est uniquement financé par le repas africain (15 euros) et la buvette….
https://www.helloasso.com/associations/je-m-allie-au-mali/evenements/sawa-africas-festival-africain .
31 avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Friday July 10 and Saturday July 11 ? The Monastery
Festival Sawa Africas African festival organized by Je m?allie au Mali
L’événement Festival Sawa Africas Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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