Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère

Informations pratiques

Visite guidée de la tannerie Arnal Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Tannerie Arnal Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.

Réservation obligatoire.

Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.

©Tannerie Arnal