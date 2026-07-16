AGENDA · Le Monastère
Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère
dimanche 20 septembre 2026 · Tannerie Arnal · Le Monastère
Informations pratiques
Visite guidée de la tannerie Arnal Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Tannerie Arnal Aveyron
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.
Réservation obligatoire.
Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.
©Tannerie Arnal