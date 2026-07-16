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AGENDA · Le Monastère

Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère

dimanche 20 septembre 2026 · Tannerie Arnal · Le Monastère

Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tannerie Arnal
Adresse
27 avenue de l'abbaye, 12000 Le Monastère
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite guidée de la tannerie Arnal Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Tannerie Arnal Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.
Réservation obligatoire.

Tannerie Arnal 27 avenue de l’abbaye, 12000 Le Monastère Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite de la dernière tannerie en fonctionnement du village du Monastère.

©Tannerie Arnal

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