Informations pratiques

Le Monastère

Soirée Closing de l’Eté au Combéro

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le Combéro vous propose de célébrer la fin de saison !

Au programme concerts de La Diane Rouergate, Les Contre Temps et Elektro Jane. .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

Le Comb%E9ro invites you to celebrate the end of the season!

L’événement Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)