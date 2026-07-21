Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère
vendredi 28 août 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Soirée Closing de l’Eté au Combéro
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le Combéro vous propose de célébrer la fin de saison !
Au programme concerts de La Diane Rouergate, Les Contre Temps et Elektro Jane. .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Comb%E9ro invites you to celebrate the end of the season!
L’événement Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Monastère (Aveyron)
- Le Bal du Bal des créateurs L’Abbaye du Monastère Le Monastère 1 août 2026
- Grand vide grenier de Combelles Le Monastère 13 septembre 2026
- Visite commentée : « Le Monastère, une histoire à ciel ouvert », Église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise, Le Monastère 20 septembre 2026
- Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère 20 septembre 2026
- Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère 20 septembre 2026