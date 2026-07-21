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AGENDA · Le Monastère

Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère

vendredi 28 août 2026 · Le Monastère

Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Parc de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Soirée Closing de l’Eté au Combéro

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Le Combéro vous propose de célébrer la fin de saison !
Au programme concerts de La Diane Rouergate, Les Contre Temps et Elektro Jane.   .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85 

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English :

Le Comb%E9ro invites you to celebrate the end of the season!

L’événement Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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