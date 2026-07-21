Le Bal du Bal des créateurs L’Abbaye du Monastère Le Monastère

samedi 1 août 2026 · L'Abbaye du Monastère · Le Monastère

Informations pratiques

Le Monastère

Le Bal du Bal des créateurs

L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Bal des créateurs vous propose un marché artisanal et festif.

Le Bal des Créateurs, association d’artisans et créateurs aveyronnais, organise la deuxième édition du Bal du Bal. Au programme : marché artisanal dans une ambiance guinguette et musicale, restauration sur place. .

L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie baldescreateurs@gmail.com

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English :

The Bal des créateurs invites you to a festive artisan market.

L’événement Le Bal du Bal des créateurs Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)