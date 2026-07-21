Le Bal du Bal des créateurs L’Abbaye du Monastère Le Monastère
samedi 1 août 2026 · L'Abbaye du Monastère · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Le Bal du Bal des créateurs
L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Bal des créateurs vous propose un marché artisanal et festif.
Le Bal des Créateurs, association d’artisans et créateurs aveyronnais, organise la deuxième édition du Bal du Bal. Au programme : marché artisanal dans une ambiance guinguette et musicale, restauration sur place. .
L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie baldescreateurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bal des créateurs invites you to a festive artisan market.
L’événement Le Bal du Bal des créateurs Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Monastère (Aveyron)
- Soirée Closing de l’Eté au Combéro Le Monastère 28 août 2026
- Grand vide grenier de Combelles Le Monastère 13 septembre 2026
- Visite commentée : « Le Monastère, une histoire à ciel ouvert », Église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise, Le Monastère 20 septembre 2026
- Visite guidée de la tannerie Arnal, Tannerie Arnal, Le Monastère 20 septembre 2026
- Exposition photo « Mémoire vivante d’hier et d’aujourd’hui, Le Monastère au fil du temps », Tannerie Arnal, Le Monastère 20 septembre 2026