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Le Bal du Bal des créateurs L’Abbaye du Monastère Le Monastère

samedi 1 août 2026 · L'Abbaye du Monastère · Le Monastère

Le Bal du Bal des créateurs L’Abbaye du Monastère Le Monastère

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
L'Abbaye du Monastère
Adresse
31 avenue de l'abbaye
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Le Bal du Bal des créateurs

L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le Bal des créateurs vous propose un marché artisanal et festif.
Le Bal des Créateurs, association d’artisans et créateurs aveyronnais, organise la deuxième édition du Bal du Bal. Au programme : marché artisanal dans une ambiance guinguette et musicale, restauration sur place.   .

L’Abbaye du Monastère 31 avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie   baldescreateurs@gmail.com

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English :

The Bal des créateurs invites you to a festive artisan market.

L’événement Le Bal du Bal des créateurs Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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