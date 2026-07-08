Informations pratiques

Le Monastère

Grand vide grenier de Combelles

Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Pour le public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association AGAS vous donne rendez-vous pour le grand vide-grenier de Combelles !

Venez passer une journée conviviale et dénicher de bonnes affaires dans le cadre enchanteur, vaste et ombragé du Domaine de Combelles au Monastère, à seulement quelques minutes de redirection de Rodez.

Avec 250 emplacements (près de 800 mètres linéaires de stands), un large choix s’offre à vous pour chiner ! Le site est idéal pour les familles grâce à ses espaces verts et ses zones de jeux pour enfants

Réservation pour les exposants au 07 69 76 25 57. Accueil et installation dès 7h30. .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 69 76 25 57 videgrenieragas@gmail.com

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English :

The AGAS Association invites you to the big yard sale in Combelles!

L’événement Grand vide grenier de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)