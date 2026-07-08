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AGENDA · Le Monastère

Grand vide grenier de Combelles Le Monastère

dimanche 13 septembre 2026 · Le Monastère

Grand vide grenier de Combelles Le Monastère

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Pour le public

Le Monastère

Grand vide grenier de Combelles

Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Pour le public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’association AGAS vous donne rendez-vous pour le grand vide-grenier de Combelles !
Venez passer une journée conviviale et dénicher de bonnes affaires dans le cadre enchanteur, vaste et ombragé du Domaine de Combelles au Monastère, à seulement quelques minutes de redirection de Rodez.

Avec 250 emplacements (près de 800 mètres linéaires de stands), un large choix s’offre à vous pour chiner ! Le site est idéal pour les familles grâce à ses espaces verts et ses zones de jeux pour enfants
Réservation pour les exposants au 07 69 76 25 57. Accueil et installation dès 7h30.   .

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 69 76 25 57  videgrenieragas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AGAS Association invites you to the big yard sale in Combelles!

L’événement Grand vide grenier de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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