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AGENDA · Le Monastère

Soirée Latino au Combéro Le Monastère

vendredi 14 août 2026 · Le Monastère

Soirée Latino au Combéro Le Monastère

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Parc de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Soirée Latino au Combéro

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

La guinguette Le Combéro vous propose une soirée latino. Au programme salsa, bachata, kisomba, wepa, …
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Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85 

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English :

Le Combéro dance hall invites you to a Latin-themed evening. On the program: salsa, bachata, kisomba, wepa, …

L’événement Soirée Latino au Combéro Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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