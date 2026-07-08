Informations pratiques

Le Monastère

Soirée Latino au Combéro

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La guinguette Le Combéro vous propose une soirée latino. Au programme salsa, bachata, kisomba, wepa, …

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Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

Le Combéro dance hall invites you to a Latin-themed evening. On the program: salsa, bachata, kisomba, wepa, …

L’événement Soirée Latino au Combéro Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)