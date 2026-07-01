Informations pratiques

Le Monastère

Soirée théâtre du Combero

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Combero organise une soirée théâtre représentation de l’Ouvrage des Dames par la Cinq Jasmins Company et mise en scène par Majova.

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Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

The Combero is organizing a theater night: a performance of *L’Ouvrage des Dames* by the Cinq Jasmins Company, directed by Majova.

L’événement Soirée théâtre du Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)