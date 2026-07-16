Visite commentée : « Le Monastère, une histoire à ciel ouvert », Église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise, Le Monastère

Informations pratiques

Visite commentée : « Le Monastère, une histoire à ciel ouvert » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au détour des rues… la mémoire du village

Partez à la découverte du village en compagnie de l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère ».

La visite sera suivie d’une dégustation gourmande intitulée « Entre pierres et saveurs ».

Réservation obligatoire.

Église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise 14 Av. de l’Abbaye, 12000 Le Monastère, France Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 42 04 00 »}] Léglise se compose de deux nefs accolées à chevets plats. Elle résulte de plusieurs campagnes de travaux se situant à la fin du XIIe siècle, durant la deuxième moitié du XIIIe siècle, aux 14ème et XIXe siècles et, enfin, au cours du XXe siècle. Un système défensif composé dun clocher-tour et dun parapet protégeant un chemin de ronde est construit à partir du XIVe siècle. Léglise abrite des éléments de qualité dont une châsse de Sainte-Tarcisse en bois doré.

Au détour des rues… la mémoire du village. Visite du village proposée par l’association « Les Passeurs de Mémoire du Monastère », suivie d’une dégustation gourmande « Entre pierres et saveurs ».

©OT Rodez agglomération