Informations pratiques

Le Monastère

Forum des associations du Monastère

11 Avenue du Segala Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Faire du sport, créer, s’engager, partager toute la richesse associative du Monastère réunie en un seul lieu !

Découvrez toute la vitalité associative du Monastère !

Sport, culture, bien-être, jeunesse ou solidarité nos associations et leurs quarantaine d’activités vous donnent rendez-vous.

Venez échanger sur les stands, assister à des démonstrations rythmées tout au long de l’après-midi et partager un moment convivial autour de la buvette.

Que vous cherchiez une nouvelle passion ou l’envie de vous engager, trouvez l’activité qui animera votre année ! .

11 Avenue du Segala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 50 77 mairie@lemonastere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Playing sports, creating, getting involved, sharing: all of Monastère’s vibrant community life brought together in one place!

L’événement Forum des associations du Monastère Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)