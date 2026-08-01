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AGENDA · Le Monastère

Forum des associations du Monastère Le Monastère

samedi 29 août 2026 · Le Monastère

Forum des associations du Monastère Le Monastère

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
11 Avenue du Segala
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Forum des associations du Monastère

11 Avenue du Segala Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Faire du sport, créer, s’engager, partager toute la richesse associative du Monastère réunie en un seul lieu !
Découvrez toute la vitalité associative du Monastère !
Sport, culture, bien-être, jeunesse ou solidarité nos associations et leurs quarantaine d’activités vous donnent rendez-vous.
Venez échanger sur les stands, assister à des démonstrations rythmées tout au long de l’après-midi et partager un moment convivial autour de la buvette.
Que vous cherchiez une nouvelle passion ou l’envie de vous engager, trouvez l’activité qui animera votre année !   .

11 Avenue du Segala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 50 77  mairie@lemonastere.fr

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English :

Playing sports, creating, getting involved, sharing: all of Monastère’s vibrant community life brought together in one place!

L’événement Forum des associations du Monastère Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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