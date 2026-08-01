Forum des associations du Monastère Le Monastère
samedi 29 août 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Forum des associations du Monastère
11 Avenue du Segala Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Faire du sport, créer, s’engager, partager toute la richesse associative du Monastère réunie en un seul lieu !
Découvrez toute la vitalité associative du Monastère !
Sport, culture, bien-être, jeunesse ou solidarité nos associations et leurs quarantaine d’activités vous donnent rendez-vous.
Venez échanger sur les stands, assister à des démonstrations rythmées tout au long de l’après-midi et partager un moment convivial autour de la buvette.
Que vous cherchiez une nouvelle passion ou l’envie de vous engager, trouvez l’activité qui animera votre année ! .
11 Avenue du Segala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 50 77 mairie@lemonastere.fr
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English :
Playing sports, creating, getting involved, sharing: all of Monastère’s vibrant community life brought together in one place!
L’événement Forum des associations du Monastère Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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