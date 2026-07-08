Informations pratiques

Le Monastère

Festival du Rouergue représentation de la Hongrie

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La guinguette Le Combero devient scène du monde, pour une représentation de la Hongrie.

Au programme danse, chants … pour une durée de 30 à 45 min environ. .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 73 12 ffir@wanadoo.fr

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English :

The Le Combero open-air café becomes a world stage for a performance by Hungary.

L’événement Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)