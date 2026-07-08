Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère
jeudi 6 août 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Festival du Rouergue représentation de la Hongrie
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La guinguette Le Combero devient scène du monde, pour une représentation de la Hongrie.
Au programme danse, chants … pour une durée de 30 à 45 min environ. .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 73 12 ffir@wanadoo.fr
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English :
The Le Combero open-air café becomes a world stage for a performance by Hungary.
L’événement Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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