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Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère

jeudi 6 août 2026 · Le Monastère

Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Parc de Combelles
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif

Le Monastère

Festival du Rouergue représentation de la Hongrie

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

La guinguette Le Combero devient scène du monde, pour une représentation de la Hongrie.
Au programme danse, chants … pour une durée de 30 à 45 min environ.   .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 73 12  ffir@wanadoo.fr

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English :

The Le Combero open-air café becomes a world stage for a performance by Hungary.

L’événement Festival du Rouergue représentation de la Hongrie Le Monastère a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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